Традиционно под конец года в Кремле президент Путин лично вручает государственные награды выдающимся россиянам. И на этот раз в Екатерининском зале - много узнаваемых и любимых лиц.

Традиционно под конец года в Кремле президент Путин лично вручает государственные награды выдающимся россиянам. И на этот раз в Екатерининском зале — много узнаваемых и любимых лиц.Высшую государственную награду России орден Святого апостола Андрея Первозванного Александра Пахмутова получает под аккомпанемент той песни, что "компас земной". И ведь все в ее мелодиях — и нежность, и любовь, и молодость — по песням Пахмутовой историю можно изучать. А она всегда не о себе, о стране."Я хочу вам сказать, Владимир Владимирович, сегодня — не всегда есть такая возможность, сегодня такая возможность есть — что вы возглавляете легендарную страну, потрясающую и мы вам поможем. Я буду стараться, но как получится", — отметила народная артистка СССР, композитор. Ей – 90, и все получается. Трехчасовой юбилейный концерт в Большом театре с легкостью проводит за роялем.Лучшие импровизации всегда хорошо подготовлены, и вот неподражаемый Александр Ширвиндт — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством "- произносит речь, которая заставляет улыбнуться."Такие вековые стереотипы ответных слов с высокой трибуны. Обязательно надо сказать, что это необходимо разделить с родным коллективом. Но я столько разделил с родным коллективом, что это хочется оставить лично себе. Потом принято сказать, что это надо рассматривать как аванс для доверия. Какой аванс после 85 лет? Тоже звучит подозрительно. Я всегда завидую, когда здесь выходят ребята, например, поджарые и говорят безо всяких длинных слов: "Служу России!" И я тоже говорю: смешу Россию", — сказал народный артист РСФСР, худрук Московского академического театра сатиры.Маэстро Владимира Спивакова орденская лента, напротив, настроила на философскую волну."Все, что кажется успешным, приходит после понимания того, что вещи созданы для того, чтобы ими пользовались, а люди созданы для того, чтобы их любили", — отметил народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России.А вот любимая поколениями актриса Татьяна Доронина не по протоколу долго-долго что-то говорит президенту. Позже выяснилось: тревожится о судьбе своего МХАТа.Пошептался с Владимиром Путиным и детский доктор Леонид Рошаль, получая орден Александра Невского. "Я сказал ему, что Александру Невскому было тяжело, а ему тяжелее и опаснее. Потому что счет идет на миллионы. Это действительно так", — подчеркнул президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии.Новейшая история страны пишется в новостях. И генеральный директор ВГТРК Олег Борисович Добродеев — кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.И ведь каждый награжденный — большой судьбы человек, всю жизнь посвятивший служению Отечеству.Настоящие и очень скромные герои пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин — это они посадили пассажирский лайнер с полными баками, без шасси на подмосковное поле, и вся страна повторяла: "Идем на солнце правее вдоль рядов кукурузы"."В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу, но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней", — сказал Владимир Путин."Эта награда не только моя заслуга, а заслуга всего экипажа и людей, которые нас этому научили. Я испытываю большую гордость и вдохновение для дальнейшего служения нашей Отчизне. Мы благодарны Всевышнему, нашим родителям и нашим близким за поддержку", — отметил Дамир Юсупов.О самом близком человеке — папе — говорила и актриса Александра Захарова: "Для меня очень важно, чтобы мы не только не забыли имя моего отца Марка Анатольевича Захарова, но сохранили еще его уникальные спектакли. Я надеюсь, нам это удастся".Уже на следующий день стало известно о присвоению "Ленкому" имени Марка Захарова. А этим вечером прямо с затянувшейся церемонии — в другой, Вахтанговский, театр отпрашивался орденоносный артист Евгений Князев.Тридцать лет в большой политике и всю жизнь со своей страной — неутомимый лидер Компартии Геннадий Андреевич Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".Высокой награды удостоена и хранитель наследия главных сокровищ государства Российского, директор Музеев Кремля Елена Гагарина. Отмечены и спортсмены – "золотая" Ирина Роднина, тренер чемпионов Елена Чайковская."За благодеяния" — орден великомученицы Екатерины президент вручает Наталье Дмитриевне Солженицыной — ее трудами и сегодня живет учрежденный Солженицыным 45 лет назад фонд помощи узникам ГУЛАГа. И по сей день туда направляются гонорары от всех мировых изданий "Архипелага".Звания Героя труда удостоены политики Николай Рыжков и Магомедали Магомедов — почетный председатель Госсовета Республики Дагестан.Государственное признание — у медсестры и шахтера, юриста и машиностроителя.Балерина Светлане Захаровой рукоплещет весь мир, но ничего нет важнее, чем признание России.Волнение даже полярника Чилингарова сбило с курса — речь он попытался произнести с президентской трибуны.Политики, музыканты, врачи, артисты, спортсмены — 47 награжденных. Имена — словно россыпь брильянтов — так щедра талантами Россия.Слова благодарности от всей страны и поздравления от президента звучали и за традиционным бокалом шампанского. Светлана Захарова приглашала Владимира Путина на свой бенефис в Большом театре. Александр Ширвиндт снова чем-то рассмешил. А Татьяна Доронина продолжала беспокоиться за театр, и этот неформальный разговор все-таки вышел за церемониальные рамки.