Центральное избирательное бюро Румынии после обработки 70 процентов протоколов сообщает, что во втором туре выборов главы государства лидирует действующий президент Клаус Йоханнис. Он набирает более 62 процентов голосов.

Центральное избирательное бюро Румынии после обработки 70 процентов протоколов сообщает, что во втором туре выборов главы государства лидирует действующий президент Клаус Йоханнис. Он набирает более 62 процентов голосов и обходит свою соперницу, бывшего премьера страны.В предвыборной кампании президент делал ставку на строительство "сильной Румынии", напоминает телеканал "Россия 24". Он обещает пересмотреть присоединение Румынии к зоне евро и Шенгенской зоне и укрепить стратегическое партнерство с НАТО и США.