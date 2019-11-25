Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об увеличении с 25 ноября количества составов Московских центральных диаметров из-за большого пассажиропотока. Кроме того, на ..

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об увеличении с 25 ноября количества составов Московских центральных диаметров из-за большого пассажиропотока. Кроме того, на ближайшие две недели проезд на электричках станет бесплатным.Напомним, в минувший четверг, 21 ноября, были запущены первый и второй центральные диаметры. Всего планируется открыть пять веток, по которым будут следовать скоростные поезда через Москву в ближнее Подмосковье, уточняет телеканал "".