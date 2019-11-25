Власти Москвы приняли решение увеличить количество вагонов

С 25 ноября в ближайшие две недели пассажиры получат возможность бесплатно передвигаться во всех электричках, которые курсируют по Московским центральным диаметрам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на свой странице Вконтакте.Собянин рассказал, что из-за существенного роста пассажиропотока на МЦД, было принято решение увеличить количество вагонов во всех поездах до 10-11. Таким образом планируется, что в час пик количество мест увеличится на 30%.Работы по увеличению вагонов будут проводиться в течение следующих 15 дней. Так же для того, чтобы наладить билетную систему, было решено сделать проезд по МЦД бесплатным для всех пассажиров.