Иногда лучше молчать, чем говорить. Александр Лукашенко, запретивший чиновникам устраивать родственников и любовниц на теплые места, оказался в центре скандала. У Батьки самого рыльце в пушку, заметили белорусы.
Иногда лучше молчать, чем говорить. Александр Лукашенко, запретивший чиновникам устраивать родственников и любовниц на теплые места, оказался в центре скандала. У Батьки самого рыльце в пушку, заметили белорусы.
На днях президент республики посетил Витебскую область. В
своей привычной манере темпераментный Лукашенко принялся отчитывать чиновников.
Речь зашла о трудоустройстве по блату. Глава государства запретил назначать на
руководящие должности в местных предприятиях родственников и любовниц.
"Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не
любовников, а хороших специалистов и направьте туда", – сказал Лукашенко.
Слова Батьки возмутили белорусов. Комментаторы в Сети
напомнили, что буквально на днях Лукашенко назначил старшего сына Виктора
вице-президентом Национального олимпийского комитета. До этого отпрыск
президента стал его помощником по вопросам нацбезопасности.
Другие пользователи пошутили, что у президента монополия на
назначение родственников в госорганы. "Лукашенко пусть начнет с себя,
попристраивал сыновей своих на хлебные места", – отметила комментатора с
ником Larisa.
В свою очередь Андранник Бурджиев уличил в
демагогии. "По факту у Батьки рыльце в пушку", – заметил комментатор.
«Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда»: Лукашенко и кадровая политика
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)
Последнее время тема любовниц волнует белорусского лидера
все больше. В этом году уже не раз отчитывал чиновников за кумовство.
В преддверии парламентских выборов он предостерег власть имущих от включения
родственников и других "близких" в партийные списки.