Иногда лучше молчать, чем говорить. Александр Лукашенко, запретивший чиновникам устраивать родственников и любовниц на теплые места, оказался в центре скандала. У Батьки самого рыльце в пушку, заметили белорусы.

Иногда лучше молчать, чем говорить. Александр Лукашенко, запретивший чиновникам устраивать родственников и любовниц на теплые места, оказался в центре скандала. У Батьки самого рыльце в пушку, заметили белорусы.На днях президент республики посетил Витебскую область. Всвоей привычной манере темпераментный Лукашенко принялся отчитывать чиновников.Речь зашла о трудоустройстве по блату. Глава государства запретил назначать наруководящие должности в местных предприятиях родственников и любовниц."Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, нелюбовников, а хороших специалистов и направьте туда", – сказал Лукашенко.Слова Батьки возмутили белорусов. Комментаторы в Сетинапомнили, что буквально на днях Лукашенко назначил старшего сына Викторавице-президентом Национального олимпийского комитета. До этого отпрыскпрезидента стал его помощником по вопросам нацбезопасности.Другие пользователи пошутили, что у президента монополия наназначение родственников в госорганы. "Лукашенко пусть начнет с себя,попристраивал сыновей своих на хлебные места", – отметила комментатора сником Larisa.В свою очередь Андранник Бурджиев уличил вдемагогии. "По факту у Батьки рыльце в пушку", – заметил комментатор.«Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда»: Лукашенко и кадровая политика— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Последнее время тема любовниц волнует белорусского лидеравсе больше. В этом году уже не раз отчитывал чиновников за кумовство.В преддверии парламентских выборов он предостерег власть имущих от включенияродственников и других "близких" в партийные списки.