Почти тысяча человек пришли на митинг в Покрове. Сделать объездную дорогу вокруг города - требование, которое выдвигают жители.

Почти тысяча человек пришли на митинг в Покрове. Сделать объездную дорогу вокруг города - требование, которое выдвигают жители.Трасса М-7 делит Покров на две части. Она проходит по всему городу. В Покрове ликвидируют левые повороты - это сильно затруднит передвижение. Кроме этого, в паре метров от трассы стоят старинные здания и памятники культуры. На стороне жителей - и глава администрации Покрова Олег Котров. В обращении к жителям он говорит, что ремонт ожидает многие памятники истории и архитектуры. На письмо городской администрации в Упрдор был получен ответ, что эти памятники не были учтены при разработке проекта. Чем закончился митинг - расскажем в следующих выпусках «Вестей».