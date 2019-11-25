Анфиса Чехова редко вступает в конфликты в Сети, предпочитая игнорировать нападки в свою стороны. Но на этот раз это коснулось ее сына Соломона, поэтому ведущая будто с цепи сорвалась.

Анфиса Чехова редко вступает в конфликты в Сети, предпочитая игнорировать нападки в свою стороны. Но на этот раз это коснулось ее сына Соломона, поэтому ведущая будто с цепи сорвалась.Актриса только вернулась из Турции, где отдыхала вместе с ребенком и своей мамой. Она специально подгадала время, чтобы у ее наследника был период школьных каникул.На протяжении всей недели Чехова публиковала различные снимки. На большинстве из них она запечатлена вместе с Соломоном.Реакция фолловеров на семейные кадры была крайне неоднозначной. Скорее даже, неадекватной. "С мужиком надо, а не с ребенком!", "Надоели вы уже фотографии с ребенком выкладывать, я от вас отписываюсь!", – упрекали Анфису злопыхатели.23 Ноя 2019 в 11:50 PSTСветская львица, в свою очередь, опубликовала ответный пост, в котором вывалила всю свою злость на критиков. Ведь ведущая обожает своего сына и, как и любая другая мать, готова защищать его всеми силами."Если вам не нравится смотреть на моего ребенка и он портит ваши драгоценные ленты, идите лесом, господа хорошие!", – заявила разъяренная звезда.По словам Чеховой, она хочет, чтобы ее читали адекватные люди. Подписчики должны понимать, что Соломон – это и есть ее жизнь. А хейтерам теледива настоятельно рекомендует отписаться от ее Инстаграм-аккаунта.