Яну Рудковскую и Евгения Плющенко развели. Узнавшая об этом супруга прославленного фигуриста буквально взорвалась от возмущения.

Яну Рудковскую и Евгения Плющенко развели. Узнавшая об этом супруга прославленного фигуриста буквально взорвалась от возмущения.Яна Рудковская одна из самых влиятельных персон в отечественном шоу-бизнесе и привыкла к уважительному, а местами и подобострастному, отношению к себе. Но иногда даже она попадает в неприятные ситуации во время различных светских мероприятий. Так случилось в августе в Михайловском театре на гала-шоу, куда она была приглашена вместе с супругом Евгением Плющенко.О скандале стало известно после выхода третьей серии реалити-шоу "ЯнаСупер", повествующем без купюр о жизни Рудковской и ее семейства. В рамках телепроекта показали, как продюсер вместе с мужем пришла на открытие премьерного Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге. Причем Евгений Плющенко был заявлен в списке знаменитостей, участвующих в концерте. Спортсмен должен был награждать фигуристку Катарину Витт.В итоге он получил место в партере, а его жена нет. Яне Рудковской отвели место на верхнем ярусе. Разведенная с супругом Яна закатила истерику. "Я зачем вообще приехала сюда? Нас так просили и уговаривали приехать, и такой косяк. Это несерьезный подход вообще. Женю посадили в одно место, меня в другое. Что это такое? Я не буду на крыше сидеть, к этому не привыкла, это кошмар!" – возмущалась оказавшаяся на галерке Яна Рудковская.3 Окт 2019 в 9:27 PDTПосле долгих разбирательств Яне не удалось воссоединиться с мужем, однако с верхнего яруса ее пересадили в царскую ложу. Гнев Рудковской несколько поубыл. "Царская ложа – это, конечно, уже более уважительное отношение. Но я все равно считаю, что они должны были посадить меня рядом!" – цитируют продюсера .Кстати, сам не скрывает, что тяготится подобными выходами в свет. Фигурист предпочел бы провести время, занимаясь своим хозяйством, чем позировать перед камерами. Об этом спортсмен прямо объявил , которая воспринимает тусовки как неотъемлемую часть своей работы. Супруги не скрывают, что вечеринки нередко становятся причиной их конфликтов.