С редактором Интерфакса, которая совсем недавно была в центре внимания СМИ, приключилась новая история. Девушка попала в психбольницу из-за кошек. По данным телеграм-канала Life Shot, у ..

С редактором "Интерфакса", которая совсем недавно была в центре внимания СМИ, приключилась новая история. Девушка попала в психбольницу из-за кошек.По данным телеграм-канала Life Shot, у журналистки провалы в памяти, сейчас ей колют успокоительные. Напомним, несколько дней назад девушку обнаружили забившейся в щель под пристройкой на территории храма в Москве.