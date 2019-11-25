Россияне Ростислав Гайтюкевич, Владислав Жаровцев, Андрей Казанцев и Николай Козлов показали лучший результат в соревнованиях четверок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Россияне Ростислав Гайтюкевич, Владислав Жаровцев, Андрей Казанцев и Николай Козлов показали лучший результат в соревнованиях четверок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в норвежском Лиллехаммере.Российские бобслеисты преодолели дистанцию за 1 минуту 43,13 секунды. Второй стала французская четверка (+0,27 секунды). Третье место досталось команде Швейцарии (+0,43).