В Парагвае продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. Сборная России потерпела первое поражение на групповом этапе.

В Парагвае продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. Сборная России потерпела первое поражение на групповом этапе.Наша сборная уступила команде Объединенных Арабских Эмиратов с результатом 1:4. Единственный мяч в составе сборной России забил Артур Папоротный.В первом туре российская сборная нанесла поражение команде Сенегала 8:7. В заключительном туре группового этапа россияне сыграют со сборной Белоруссии.