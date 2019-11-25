В Таиланде при странных обстоятельствах скончался российский турист. Известно, что мужчина 64 лет отдыхал вместе с друзьями в Паттайе. В какой-то момент россиянин решил пойти в душ. Вскоре ..

В Таиланде при странных обстоятельствах скончался российский турист. Известно, что мужчина 64 лет отдыхал вместе с друзьями в Паттайе.В какой-то момент россиянин решил пойти в душ. Вскоре друзья услышали шум и нашли мужчину на полу в ванной без сознания. Приехавшие на место полицейские констатировали смерть человека. По предварительным выводам, мужчина принимал какие-то медикаменты для сердца. Это могло стать причиной летального исхода, пишет .