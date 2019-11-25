Континентальная хоккейная лига определила четверку лучших игроков минувшей игровой недели. В число лучших хоккеистов недели вошли Якуб Коварж из Автомобилиста, Роман Рукавишников и Артем Галимов из Ак Барса и Никита Сошников из Салавата Юлаева.

Континентальная хоккейная лига определила четверку лучших игроков минувшей игровой недели. В число лучших хоккеистов недели вошли Якуб Коварж из "Автомобилиста", Роман Рукавишников и Артем Галимов из "Ак Барса" и Никита Сошников из "Салавата Юлаева".Коваржа отметили как лучшего вратаря недели. Вместе с "Автомобилистом" он выиграл два матча из трех сыгранных, отразив 95,58 процента бросков. Сошников назван лучшим нападающим недели. В четырех играх "Салавата" он набрал пять очков, из которых три гола и две передачи.Игроки "Ак Браса" Рукавишников и Галимов признаны лучшими защитником и лучшим новичком недели. Оба игрока помогли казанцам все три гостевых матча недели. Рукавишников набрал 3 (1+2) очка, Галимов – 4 (2+2).