Шесть футболистов российской премьер-лиги в октябре были проверены Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг. Среди них значится вратарь московского Динамо и сборной России Антон Шунин.

Шесть футболистов российской премьер-лиги в октябре были проверены Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг. Среди них значится вратарь московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин.Для 32-летнего стража ворот бело-голубых тестирование РУСАДА стало первым в 2019 году. Кроме того, как сообщает ТАСС, допинг-тест был проведен с нападающим "Краснодара" Магомедом Шапи-Сулеймановым. Он тестировался во второй раз за год.Помимо них в число протестированных вошли еще один динамовец Вячеслав Грулев, которого за год проверяют также второй раз, одноклубник Сулейманова и игрок сборной России Сергей Петров, а также два игрока молодежного "Спартака" – Даниил Петрунин и Дмитрий Маркитесов.Помимо представителей РПЛ РУСАДА протестировало двух футболистов московского "Торпедо", выступающего во втором по силе дивизионе страны – Футбольной национальной лиге. Речь идет об Игоре Лебеденко и Иване Сергееве.