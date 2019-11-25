Такие прогнозы представила Ассоциация компаний розничной торговли - АКОРТ.

Такие прогнозы представила Ассоциация компаний розничной торговли - АКОРТ.Сфера интернет- продаж в нашей стране- одна из самых молодых областей экономики. Но сегодня в интернете можно купить практически всё. Более того, с нового года в сети будет разрешено продавать марочные вина, а уже с 2021 года слабоалкогольные напитки, также ювелирные изделия и безрецептурные лекарства. В общем интернет- покупки прочно вошли в нашу жизнь, но наряду с удобствами людей ждут и дополнительные риски. Как уберечь себя от разных неприятностей, расскажет юрист проекта "Защита потребителя".Евгений Соловьев юрист проекта «Защита потребителя»: «Если мы уже что-то приобрели на сайте, который, как мы считаем, является мошенническим. Мы, в первую очередь, должны сохранить его копию страницы, дабы он потом не исчез. Сохранить все имеющиеся документы: это чеки, почтовую корреспонденцию, материал, в котором был прислан, на коробках, в пакетах иногда требуется нами информация, после чего, сохранив всё это, обращается к юристу, который составит необходимое заявление.»