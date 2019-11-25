Артист поделился редким семейным фото в Инстаграме.
Эммануил Виторган показал семейную идиллию.
Артист поделился редким семейным фото в "Инстаграме".
Эммануил Виторган показал семейную идиллию.
В День матери
актер выложил снимок с подросшими дочерьми. В кадре он держит на руках подросшую
Клару, а его жена Ирина вторую малышку – Этель.
"Поздравляем всех мамочек с днем мамы!",
– подписал кадр Эммануил Виторган. На фото и он, и его избранница, выглядят
очень счастливыми. Также Эммануил Виторган поблагодарил врачей, которые помогли появиться на свет его девочкам.
Поклонники звездной
пары присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что родители просто
светятся от радости. Другие стали разглядывать девочек, пытаясь понять, на кого
они больше похожи: на маму или папу. "А Кларочка уже как подросла! Такие
красотулька девочки!", "Как же Этель подросла", "Ты прямо светишься рядом с
девочками и Эммочкой!", "Сколько счастья", "Какие вы молодцы!", – прокомментировали
публикацию Эммануила Виторгана подписчики.
24 Ноя 2019 в 2:57 PST
Напомним, дети
Эммануила Виторгана от прошлых отношений давно выросли. У его дочери Ксении уже
есть внуки, а у сына Максима трое детей. Наследнице актера Этель – годик.
Артиста уже берет малышку с собой в путешествия и не скрывает от посторонних
глаз. А вот младшенькую Клару он старается оберегать от лишнего внимания.
Как писали "Дни.ру", Клару
для с супругой Ириной Млодик выносила суррогатная мать.
Девочка появилась на свет в конце августа этого года. Рождение малышки стало
для многих поклонников артиста неожиданностью, ведь никто не ожидал, что
в столь зрелом возрасте захочет еще иметь детей. По
признанию актера, с появлением малышки он расцвел.