Артист поделился редким семейным фото в Инстаграме. Эммануил Виторган показал семейную идиллию.

Артист поделился редким семейным фото в "Инстаграме".Эммануил Виторган показал семейную идиллию.В День материактер выложил снимок с подросшими дочерьми. В кадре он держит на руках подросшуюКлару, а его жена Ирина вторую малышку – Этель."Поздравляем всех мамочек с днем мамы!",– подписал кадр Эммануил Виторган. На фото и он, и его избранница, выглядяточень счастливыми. Также Эммануил Виторган поблагодарил врачей, которые помогли появиться на свет его девочкам.Поклонники звезднойпары присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что родители простосветятся от радости. Другие стали разглядывать девочек, пытаясь понять, на когоони больше похожи: на маму или папу. "А Кларочка уже как подросла! Такиекрасотулька девочки!", "Как же Этель подросла", "Ты прямо светишься рядом сдевочками и Эммочкой!", "Сколько счастья", "Какие вы молодцы!", – прокомментировалипубликацию Эммануила Виторгана подписчики.24 Ноя 2019 в 2:57 PSTНапомним, детиЭммануила Виторгана от прошлых отношений давно выросли. У его дочери Ксении ужеесть внуки, а у сына Максима трое детей. Наследнице актера Этель – годик.Артиста уже берет малышку с собой в путешествия и не скрывает от постороннихглаз. А вот младшенькую Клару он старается оберегать от лишнего внимания.Как писали "Дни.ру", Кларудля с супругой Ириной Млодик выносила суррогатная мать.Девочка появилась на свет в конце августа этого года. Рождение малышки сталодля многих поклонников артиста неожиданностью, ведь никто не ожидал, чтов столь зрелом возрасте захочет еще иметь детей. Попризнанию актера, с появлением малышки он расцвел.