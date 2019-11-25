Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин накануне матча пятого тура Лиги чемпионов против немецкого Байера признался, что клуб испытывает проблемы с составом. Основной причиной потерь наставник железнодорожников назвал травмы футболистов.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин накануне матча пятого тура Лиги чемпионов против немецкого "Байера" признался, что клуб испытывает проблемы с составом. Основной причиной потерь наставник "железнодорожников" назвал травмы футболистов."Футболисты выступают в чемпионате, играют за сборную и к концу года проводят порядка 28 игр – достаточно большая нагрузка, — приводит слова Семина официальный сайт "Локо". – У нас есть проблемы, связанные с травмами. Почему так произошло, проанализируем по окончании года"."Возможно, это связано с неоднородной подготовкой. Одни игроки прошли полный цикл, другие недельный, сборники приезжают накануне матчей. Все это и играет свою роль – нет заложенной базы, но это часть нашего футбола"."К матчу мы должны быть готовы, но пока я не готов назвать, какой будет состав. Сегодняшняя тренировка и завтрашнее утро покажут состояние травмированных, полутравмированных и здоровых футболистов".Напомним, что накануне матча пятого тура у "Локомотива" и "Байера" по три очка – команды делят третью и четвертую строчки в группе "D". Матч состоится во вторник, 26 ноября, на столичном стадионе "РЖД Арена". Начало встречи – в 20:55 по московскому времени.