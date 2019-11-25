Завершился матч 13 тура английской премьер-лиги между ШеффилдЮнайтед и Манчестер Юнайтед. Встреча закончилась боевой ничьей 3:3.

Завершился матч 13 тура английской премьер-лиги между "ШеффилдЮнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Встреча закончилась боевой ничьей 3:3.Джон Флек вывел "Шеффилд" вперед на 19 минуте, а через 7 минут после перерыва Лис Мусс забил торой мяч в ворота гостей. Но "Манчестер" в течении семи минут сумел забить три мяча в ворота "клинков", которые защищал Саймон Мур. Вратарь сборной Англии Дин Хендерсон, арендованный у "МЮ", не мог играть согласно договору об аренде. Брендон Уильямс отыграл один мяч, Мэйсон Гринвуд сравнял счет, а Маркус Рэшфорд вывел "Манчестер" вперед. Но на 90 минуте "Шеффилд" ушел от поражения благодаря голу Оливера Макберни."Шеффилд Юнайтед" набрал 18 очков и занимает шестое место. "Манчестер Юнайтед" с 17 очками расположился на девятой позиции.