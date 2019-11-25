По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы в Конго стали шестнадцать человек, находившихся на борту воздушного судна, упавшего на здание вскоре после взлета из аэропорта на востоке страны. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.

В воскресенье, 24 ноября, двухмоторный самолет Dornier 228 компании Busy Bee Congo, потерпел крушение в городе Гома, расположенном в провинции Северное Киву на востоке Конго, неподалеку от границы с Руандой.Как сообщают местные СМИ, воздушное судно разбилось вскоре после взлета. После столкновение с домами оно разрушилось и загорелось.На борту самолета находились 17 человек. По предварительным данным, 16 из них не пережили катастрофу. Информации о наличии жертв на земле пока не поступало.На месте ЧП продолжаются поисковые работы.