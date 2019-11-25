Лидер группы Ленинград выложил в Инстаграм стихотворение о том, что медики посадили его на диету. Сергей Шнуров признался, что причиной стали плохие анализы.

Лидергруппы "Ленинград" выложил в "Инстаграм" стихотворение о том,что медики посадили его на диету. Сергей Шнуров признался, чтопричиной стали плохие анализы."Радости в еде // Кончилися (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) Нету. // Самый худший день // Начинал диету", – написал музыкант. Он констатировал, что отныне пришел конецвсяким дружеским посиделкам. Ведь теперь певец не может себе многого позволить."Ты меня не трожь, // Я не другвам боле! // Врач сказал, – хорош // Пиво на футболе, // И шашлыкв гостях. // От холестерина // Шкалит в емкостях //Сданная урина", -пожаловался Сергей Шнуров. "Никуда не день // Списочек в айподе. // Самый худшийдень, // Он ко всем приходит", – отметил артист.Фолловеры оценили юмор автора. Многие стали давать исполнителю советы для скорейшего выздоровления."Все там будем", "Это точно", "К доктору Курпатову,он поможет!", "Поздно питьБоржоми..." – прокомментировали публикацию Сергея Шнурова подписчики.20 Ноя 2019 в 9:56 PSTНапомним, ранее Сергей Шнуров прокомментировалроспуск "Ленинграда". Певец заявил, что может объявлять об уходесо сцены часто, но снова и снова возвращаться.Как писали "Дни.ру", ранее лидер группы "Ленинград" рассказал о знакомстве со своей супругойОльгой Абрамовой. Она младше почти на 20 лет. "Сразупредставилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу сдлиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что в принципе,если я – искусство, то должен быть искусствовед. То есть я – предметисследования", – вспомнил первую встречу с девушкой .