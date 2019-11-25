Лидер
группы Ленинград выложил в Инстаграм стихотворение о том,
что медики посадили его на диету. Сергей Шнуров признался, что
причиной стали плохие анализы.
Лидер
группы "Ленинград" выложил в "Инстаграм" стихотворение о том,
что медики посадили его на диету. Сергей Шнуров признался, что
причиной стали плохие анализы.
"Радости в еде // Кончилися (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) Нету. // Самый худший день // Начинал диету", – написал музыкант. Он констатировал, что отныне пришел конец
всяким дружеским посиделкам. Ведь теперь певец не может себе многого позволить.
"Ты меня не трожь, // Я не друг
вам боле! // Врач сказал, – хорош // Пиво на футболе, // И шашлык
в гостях. // От холестерина // Шкалит в емкостях //Сданная урина", -
пожаловался Сергей Шнуров. "Никуда не день // Списочек в айподе. // Самый худший
день, // Он ко всем приходит", – отметил артист.
Фолловеры оценили юмор автора. Многие стали давать исполнителю советы для скорейшего выздоровления.
"Все там будем", "Это точно", "К доктору Курпатову,
он поможет!", "Поздно пить
Боржоми..." – прокомментировали публикацию Сергея Шнурова подписчики.
20 Ноя 2019 в 9:56 PST
Напомним, ранее Сергей Шнуров прокомментировал
роспуск "Ленинграда". Певец заявил, что может объявлять об уходе
со сцены часто, но снова и снова возвращаться.
Как писали "Дни.ру", ранее лидер группы "Ленинград" рассказал о знакомстве со своей супругой
Ольгой Абрамовой. Она младше почти на 20 лет. "Сразу
представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу с
длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что в принципе,
если я – искусство, то должен быть искусствовед. То есть я – предмет
исследования", – вспомнил первую встречу с девушкой .