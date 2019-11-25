В европейской части России в течение одной-двух недель водоемы покроются коркой льда. По его словам, любители рыбалки вскоре смогут заниматься подледным ловом, но пока только у берегов.

В Европейской части России в течение одной-двух недель водоемы покроются ледяной коркой. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, любители рыбалки вскоре смогут заниматься подледным ловом, но пока лишь у берегов.В верховьях Енисея и Лены уже наблюдается образование устойчивого ледяного покрова реки. Вильфанд отметил, что из-за продолжительного периода отрицательных температур в начале недели на среднем Дону также прогнозируется появление льда.По словам Вильфанда, уже во второй половине недели мороз в Москве сменится оттепелью, которая принесет с собой немного снега. По-настоящему морозными будут лишь первые два дня недели, но уже в среду начнется понижение давления. К четвергу температура поднимется — от минус двух до плюс 2 градусов.Уже в пятницу-субботу температура воздуха превысит норму на пару градусов. И хотя существенных осадков не ожидается, но все же к пятнице синоптики прогнозируют выпадение снега — его покров будет небольшим, на катание на лыжах пока рассчитывать не приходиться.Как сообщают специалисты Центра погоды ФОБОС, в выходные самые восточные регионы страны превратились, без всякого преувеличения, в огромный каток. Жители Амурской области проверили на себе: действительно, удобнее и безопаснее в такую погоду перемещаться именно на коньках.Снегопад и гололедные явления привели к транспортному коллапсу в Еврейской автономной области, Приморье, Приамурье, Хабаровском крае и даже приграничных районах Китая. Было прекращено движение междугородних автобусов и отложены авиарейсы. Отдельные участки дорог и обочины оказались усыпаны разбитыми машинами. Автомобили становились неуправляемыми на обледеневшем асфальте.