Певец посетил премию Всероссийскую премию Лидеры мнений – 2019. Прохор Шаляпин был замечен на светском мероприятии с экс-любовницей.

Певецпосетил премию Всероссийскую премию "Лидеры мнений – 2019".Прохор Шаляпин был замечен на светском мероприятии с экс-любовницей.Прохор Шаляпин поддерживает теплые отношения сбывшей избранницей. Рядом с Ларисой Копенкиной артист просто светится отсчастья.64-летняя бизнесвумен тоже выглядела очень довольнойи помолодевшей возле Прохора Шаляпина. Певец так и норовил покрепче обнятьКопенкину.Для выхода в свет артист выбрал костюм-тройку светло-серогоцвета и белоснежную рубашку. Его спутница же предпочла классику: черно-белые тона.Что между и Ларисой Копенкиной насамом деле, сказать сложно: чужая душа – потемки. Уважение, благодарность,дружба или нечто большее?.. Во всяком случае, то, что эта парочка друг к другунеровно дышит – видно невооруженным взглядом.Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что у и его нынешней возлюбленной, пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской,произошел разлад. Связано ли это как-то с появлением певца на светскоммероприятии с Копенкиной – неизвестно.