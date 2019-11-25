Певец
посетил премию Всероссийскую премию Лидеры мнений – 2019.
Прохор Шаляпин был замечен на светском мероприятии с экс-любовницей.
Певец
посетил премию Всероссийскую премию "Лидеры мнений – 2019".
Прохор Шаляпин был замечен на светском мероприятии с экс-любовницей.
Прохор Шаляпин поддерживает теплые отношения с
бывшей избранницей. Рядом с Ларисой Копенкиной артист просто светится от
счастья.
64-летняя бизнесвумен тоже выглядела очень довольной
и помолодевшей возле Прохора Шаляпина. Певец так и норовил покрепче обнять
Копенкину.
Для выхода в свет артист выбрал костюм-тройку светло-серого
цвета и белоснежную рубашку. Его спутница же предпочла классику: черно-белые тона.
Что между и Ларисой Копенкиной на
самом деле, сказать сложно: чужая душа – потемки. Уважение, благодарность,
дружба или нечто большее?.. Во всяком случае, то, что эта парочка друг к другу
неровно дышит – видно невооруженным взглядом.
Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что у и его нынешней возлюбленной, пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской,
произошел разлад. Связано ли это как-то с появлением певца на светском
мероприятии с Копенкиной – неизвестно.