Прибывшие огнеборцы установили, что из квартиры №34 на четвёртом этаже идёт дым.

Сегодня в Александрове произошел пожар в многоквартирном доме. Сообщение о сильном задымлении во втором подъезде дома №2 по улице Геологов на пульт диспетчера поступило в 10.53. Прибывшие огнеборцы установили, что из квартиры на четвёртом этаже идёт дым. Пожарные приступили к эвакуации и спасению людей. После деблокирования дверного проёма, в квартире была обнаружена женщина, которую передали медработникам. В результате оперативных действий пожарными-спасателями было спасено два человека, в том числе ребёнок 9 лет, эвакуировано 8 человек. Полностью пожар был ликвидирован в 11.46. Причина пожара устанавливается. Сгорела внутренняя отделка комнаты и имущество на площади 10 квадратных метров. Сообщили в пресс-службе МЧС.