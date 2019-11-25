С 25 ноября на ближайшие две недели на первых двух Московских центральных диаметрах увеличится число вагонов поездов, проезд в это время будет бесплатным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

С 25 ноября на ближайшие две недели на первых двух Московских центральных диаметрах увеличится число вагонов поездов, проезд в это время будет бесплатным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Как пояснил мэр столицы, данное решение было принято в связи со значительным ростом пассажиропотока. Число вагонов в составе будет увеличено до 10-11. Таким образом, отметил Собянин, в часы пик количество пассажирских мест вырастет на треть, а с момента запуска МЦД – почти в полтора раза.21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректором РЖД Олег Белозеров запустили движение по первым двум маршрутам МЦД. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" — 52 километра, а МЦД-2 "Курско-Рижский" — 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.В будущем количество станций планируется увеличить до 66, а пересадок – до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет более доступным для более 4 миллионов жителей столицы и области.