Целью мероприятия, которое пройдет 26 ноября, стало выявление и пресечение фактов управления транспортном с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что наиболее тяжелые последствия ДТП регистрируются в случае пренебрежения водителями и пассажирами средств пассивной безопасности (ремней безопасности, детских удерживающих устройств).Только в текущем году на территории региона произошло 80 ДТП, в которых не были пристегнуты 49 водителей и 31 пассажир, еще в 12 происшествиях пострадали дети, которых перевозили без детских удерживающих устройств.В целях снижения количества таких ДТП, а также профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 26 ноября на территории города Владимира сотрудники полиции проведут массовое рейдовое мероприятие по пресечению фактов управления транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.Особое внимание будет уделено дорогам вблизи детских образовательных учреждений.Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле или кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. В свою очередь, Госавтоинспекция рекомендуют приоритет отдавать детским удерживающим устройствам.Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.