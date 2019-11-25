Злоумышленники, предварительно надев на лицо белые маски, проникли в салон сотовой связи, расположенный на Осеннем бульваре, откуда тайно похитили дорогостоящие мобильные телефоны...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы по горячим следам раскрыли грабеж из салона сотовой связи», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе патрулирования вверенной территории сотрудники полиции обратили внимание на бегущих мужчин с пакетом в руках. Полицейские незамедлительно начали преследование. В результате грамотных профессиональных действий и слаженной работы экипажей автопатруля подозреваемые были задержаны на Осенней улице. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 24 до 36 лет.Установлено, что злоумышленники, предварительно надев на лицо белые маски, проникли в салон сотовой связи, расположенный на Осеннем бульваре, откуда тайно похитили дорогостоящие мобильные телефоны. В момент, когда они бежали к оставленному во дворе автомобилю, их и заметили патрулирующие территорию сотрудники полиции. Мужчины поняли, что выехать из района на машине им не удастся, бросили похищенные телефоны в багажнике и попытались скрыться. Как выяснилось, один из подозреваемых ранее работал в данном салоне, и у него остался дубликат ключей от входной двери в помещение.По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93