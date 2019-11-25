Злоумышленница, используя свое служебное положение, оформила фиктивное принятие в залог копий телефонов под видом оригиналов, а также драгоценных металлов и изделий...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 33-летнюю гражданку по подозрению в мошенничестве с предметами, сданными в ломбард.В полицию обратился представитель столичного ломбарда, расположенного на Солнцевском проспекте. Он сообщил, что в ходе ревизии обнаружил недостачу. Материальный ущерб составил около 600 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали подозреваемую - 33-летнюю женщину, работавшую товароведом-оценщиком ломбарда.Установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, оформила фиктивное принятие в залог копий телефонов под видом оригиналов, а также драгоценных металлов и изделий. Похищенными денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению. копий телефонов под видом оригиналов, а также драгоценных металлов и изделий.Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93