Пожарные выполнили упражнение по прохождению между ступенями штурмовой лестницы в полной экипировке и дыхательном аппарате.

Судогодские спасатели поддержали международный челлендж "Доступ к спасению" (#AccessToRescue), запущенный в соцсетях коллегами.Пожарныедолжны были пролезть между ступеней штурмовой лестницы (расстояние всего 340 мм) в полной боевой экипировке.Международный челлендж "Доступ к спасению" набирает популярность в Интернете. Начало положила Чеченская Республика. В России вызов приняли в Москве, Ингушетии, Дагестане, Якутии, Магаданской области и Ставропольском крае и теперь в Судогде.