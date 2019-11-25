Продолжение заигрываний с националистами уничтожит рейтинг президента Владимира Зеленского. Глава государства сильно подставился, когда начал любезничать с радикалами, уверен бывший главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Продолжение заигрываний с националистами уничтожит рейтинг президента Владимира Зеленского. Глава государства сильно подставился, когда начал любезничать с радикалами, уверен бывший главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Желание Зеленского добиться мира в Донбассе вызвало протест
со стороны националистов. Они обвинили президента в капитуляции перед Россией.
Если глава государства боится антиправительственных митингов, то в противовес
им необходимо устраивать акции за мир, уверен Вышинский.
На его взгляд, странно, что Зеленский встречается с радикалами,
пьет с ними чай и ведет задушевные беседы вместо того, чтобы собирать в свою
поддержку людей, желающих наступления мира. "И риторика его пока больше
напоминает Порошенко, чем риторику президента мира, которым он по идее должен
был быть, ведь его избирали как президента мира", – сказал Вышинский в
эфире телеканала "Россия-1".
Журналист недоумевает, что Зеленский боится падения рейтинга
на фоне антиправительственных акций, но не обращается за помощью к сторонникам.
Говорить с националистами не о чем, диалога с ними не получится, уверен
Вышинский.
В начале октябре по Украине прокатилась волна массовых акций
под лозунгом "нет капитуляции". Участники обвиняли президента в
намерении договориться с Россией в ущерб интересам Украины.
Спустя несколько недель поехал в Донбасс и
попробовал лично пообщаться с радикалами, которые отказывались покидать позиции
в рамках договоренностей о разведении войск. На линии фронта у главы
государства состоялся любопытный разговор с одним из членов добровольческих батальонов.
Военнослужащий фамильярно общался с президентом, вел
себя вызывающе бесцеремонно. не выдержал. "Послушай, я президент
этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то", – обратился глава
государства к наглому собеседнику.
А правду говорят, что Зеленский не будет ходить в туалет и в баню, пока Донбасс не упадёт ему в ноги?
— Страшила I Мудрый (@i_rixton)