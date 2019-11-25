Продолжение заигрываний с националистами уничтожит рейтинг президента Владимира Зеленского. Глава государства сильно подставился, когда начал любезничать с радикалами, уверен бывший главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Продолжение заигрываний с националистами уничтожит рейтинг президента Владимира Зеленского. Глава государства сильно подставился, когда начал любезничать с радикалами, уверен бывший главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.Желание Зеленского добиться мира в Донбассе вызвало протестсо стороны националистов. Они обвинили президента в капитуляции перед Россией.Если глава государства боится антиправительственных митингов, то в противовесим необходимо устраивать акции за мир, уверен Вышинский.На его взгляд, странно, что Зеленский встречается с радикалами,пьет с ними чай и ведет задушевные беседы вместо того, чтобы собирать в своюподдержку людей, желающих наступления мира. "И риторика его пока большенапоминает Порошенко, чем риторику президента мира, которым он по идее долженбыл быть, ведь его избирали как президента мира", – сказал Вышинский вэфире телеканала "Россия-1".Журналист недоумевает, что Зеленский боится падения рейтингана фоне антиправительственных акций, но не обращается за помощью к сторонникам.Говорить с националистами не о чем, диалога с ними не получится, уверенВышинский.В начале октябре по Украине прокатилась волна массовых акцийпод лозунгом "нет капитуляции". Участники обвиняли президента внамерении договориться с Россией в ущерб интересам Украины.Спустя несколько недель поехал в Донбасс ипопробовал лично пообщаться с радикалами, которые отказывались покидать позициив рамках договоренностей о разведении войск. На линии фронта у главыгосударства состоялся любопытный разговор с одним из членов добровольческих батальонов.Военнослужащий фамильярно общался с президентом, велсебя вызывающе бесцеремонно. не выдержал. "Послушай, я президентэтой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то", – обратился главагосударства к наглому собеседнику.А правду говорят, что Зеленский не будет ходить в туалет и в баню, пока Донбасс не упадёт ему в ноги?— Страшила I Мудрый (@i_rixton)