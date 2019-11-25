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<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2019-stalo-izvestno-o-dochke-friske-i-shepeleva.html" target="_blank">Стало известно о дочке Фриске и Шепелева</a> - Анна Семенович стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Фигуристая певица рассказала о разговоре с Жанной Фриске, которая сообщила ей о дочери от Дмитрия Шепелева.