Британцы
нашли новое подтверждение беременности герцогини Кембриджской. Поклонники
заметили, что Кейт Миддлтон ведет себя подозрительно.
Британцы
нашли новое подтверждение беременности герцогини Кембриджской. Поклонники
заметили, что Кейт Миддлтон ведет себя "подозрительно".
Источник, знакомый с положением дел в
королевской семье, заявил, что жена принца Уильяма ждет четвертого ребенка. Причем
она, как и в свои предыдущие беременности, снова чувствует себя не слишком
хорошо. Поэтому Кейт Миддлтон вынуждена отказываться от появления на публике.
Когда герцогиня Кембриджская вынашивала Джорджа,
Шарлотту и Луи, она страдала от сильного
токсикоза. И это заставляло ее менять график выхода к
общественности. Судя по всему, теперь история повторяется в четвертый раз,
передает Express.co.uk.
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