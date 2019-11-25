Британцы нашли новое подтверждение беременности герцогини Кембриджской. Поклонники заметили, что Кейт Миддлтон ведет себя подозрительно.

Британцынашли новое подтверждение беременности герцогини Кембриджской. Поклонникизаметили, что Кейт Миддлтон ведет себя "подозрительно".Источник, знакомый с положением дел вкоролевской семье, заявил, что жена принца Уильяма ждет четвертого ребенка. Причемона, как и в свои предыдущие беременности, снова чувствует себя не слишкомхорошо. Поэтому Кейт Миддлтон вынуждена отказываться от появления на публике.Когда герцогиня Кембриджская вынашивала Джорджа,Шарлотту и Луи, она страдала от сильноготоксикоза. И это заставляло ее менять график выхода кобщественности. Судя по всему, теперь история повторяется в четвертый раз,передает Express.co.uk.Материал дополняется