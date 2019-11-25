Аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко, убитая в ночь на 8 ноября своим сожителем, 63-летним доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, перед гибелью ждала приезда родителей в гости. Последний раз она разговаривала с отцом по телефону накануне смерти - вечером 7 ноября.

Аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко, убитая в ночь на 8 ноября своим сожителем, 63-летним доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, перед гибелью ждала приезда родителей в гости. Последний раз она разговаривала с отцом по телефону накануне смерти — вечером 7 ноября.Анастасия как раз возвращалась поездом в Санкт-Петербург из Москвы, куда ездила поработать в архиве с документами для кандидатской диссертации. 13 ноября родители должны были прилететь к ней в гости.По словам родителей, дочь была в отличном настроении, ждала их приезда и готовила культурную программу. Напоследок она попросила их купить и привезти ей новые синие ботинки, пишет "МК".Брат Анастасии Сергей перед ее убийством тоже говорил с сестрой по телефону. По словам их матери, Настя звонила брату около девяти часов вечера. Она пожаловалась, что Соколов побил ее, и сказала, что выбежала на улицу. Сергей посоветовал сестре уходить, однако в квартире Соколова остались ее вещи и документы.Через некоторое время брат перезвонил Анастасии — она вернулась в квартиру и заверила его, что уже все нормально.По словам родных, роман с пожилым историком Анастасия от них скрывала, но в какой-то момент рассказала о нем — на прошлый Новый год, когда приехала домой. После слов матери о том, что у этих отношений нет будущего, что по возрасту Соколов годится ей в дедушки, и это не вписывается ни в какие рамки, она ответила: "Я все поняла. Ты против того, что я говорю".Поэтому, считает ее мать, Галина Ещенко, Настя и не сказала родителям, что переехала к Соколову. "Если бы я знала, что она там, у него, то, поверьте мне, я была бы уже давно в Питере, и ее ноги бы там не было", — говорит мать.По ее словам, Анастасия делилась с родителями всем, но не деталями своих отношений с Соколовым. Версию об убийстве из ревности она считает несостоятельной — у Анастасии "никого не было ни в Петербурге, ни в Москве", а Соколов ее "просто обаял", и Настя не стала бы ему изменять. По мнению Галины Ещенко, ее дочери мог просто надоесть тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит."А еще решающую роль мог сыграть наш приезд. Настя, может, поэтому и хотела уйти, что не хотела вскрывать перед нами все это", — добавила она.Между тем, в рамках расследования уголовного дела об убийстве Анастасии Ещенко к участию в оперативно-следственных действиях привлекли бывшую сожительницу доцента Соколова. Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, женщина, закончившая СПбГУ несколько лет назад, долгое время находилась в личных отношениях с Соколовым. В рамках следственных действий она давала показания, касающиеся характеристики обвиняемого.По данным петербургских СМИ, в 2008 году историк якобы избил эту девушку за то, что она хотела с ним расстаться. Представители защиты Соколова называют эту информацию клеветой.