В декабре у певицы Софии Ротару намечено несколько выступлений в России. Между тем народной артистке в нашей стране рады не все. Это очень расстраивает вокалистку.

В декабре у певицы Софии Ротару намечено нескольковыступлений в России. Между тем народной артистке в нашей стране рады не все.Это очень расстраивает вокалистку.В прошлом, 2018 году, знаменитость отказалась выступать нафестивале "Песня года". В этом же, 2019 году, звезда планировала порадовать гостеймероприятия своим присутствием. Намерения Софии Ротару вызвало неоднозначнуюреакцию у обывателей и общественных деятелей.Знаменитость буквально затравили в прессе, сообщалось, чтоартистка, мол, собирается зарабатывать на россиянах. Концертному директорузвезды Сергею Лаврову пришлось оправдываться. По словам менеджера, вокалистка несмогла выступить на "Песне года" так как на Украине в тот момент ввели военноеположение. В коллективе Софии Ротару есть мужчины и их попросту не выпускали изстраны. Теперь из-за скандала артистка чувствует себя скверно."О каком возвращении речь? Ротару никогда не уходила сосцены. Полгода назад начали продаваться билеты на "Песню года" и на шоу"Легенды ретро-fm". Все эти выступления состоятся в декабре… В этом году Ротарукритикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делатьв следующем году – ехать или не ехать. Все равно ведь затравят. Вы непредставляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложникомполитической ситуации", – сказал Сергей Лавров.Отметим, что ранее упрекали из-за скандальногоинтервью ее сестры Лидии Хлябич. Якобы родственница артистки несколько летназад сказала изданию "Бульвар Гордона", что пожертвовала АТО личный автомобиль"Нива" и банки с вареньем, а ее знаменитая сестра якобы помогала военным материально.28 Апр 2019 в 4:55 PDT"София Михайловна сомневается в правдивости интервью Лиды. Чтоже касается высказываний сенаторов, депутатов и блогеров, которые утверждают,что в России Ротару не очень рады... Такое впечатление, что они просто пиарятсяна звездном имени. Лучше бы они своими непосредственными делами занимались. Онивсе утверждают, что Ротару спонсировала войну. Это абсолютная ложь", -прокомментировал ситуацию Сергей Лавров.Журналисты связались с Лидией Хлябич, женщина пояснила, чтоничего подобного в интервью не говорила. Якобы представители прессы выдумалиэто заявление."Я ни слова просестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки", – цитирует сестру