Украинцы разочаровываются в президенте Владимире Зеленском. Граждан возмущают скандалы с уголовными делами в отношении членов пропрезидентской партии Слуга народа, спорные законопроекты и сомнительная кадровая политика главы государства.
Украинцы разочаровываются в президенте Владимире Зеленском. Граждан возмущают скандалы с уголовными делами в отношении членов пропрезидентской партии "Слуга народа", спорные законопроекты и сомнительная кадровая политика главы государства.
Новые власти продают Украину Западу, покрывают уголовников и
трудоустраивают одиозные кадры экс-президента Петра Порошенко. С резкой оценкой
президентства Владимира Зеленского выступила бывший министр юстиции страны
Елена Лукаш.
Глава государства злоупотребляет доверием граждан, уверена
она. По ее мнению, спустя полгода после инаугурации Зеленского можно сделать
вывод – президент полностью отказался от предвыборных обещаний.
Претензий к главе государства и экс-министра полно. Она
возмущена присутствием во власти представителей бывшего президента и людей,
связанных с одиозным американским миллиардером Джорджем Соросом. Не в восторге
Лукаш и от социальной политики Зеленского: снятие ограничения на рост
коммунальных тарифов сильно ударит по самым незащищенным слоям населения,
уверена она.
"Скажите пожалуйста, вы голосовали за то, чтобы эти
убийцы и радикалы, ходили по телевизорам, на теле-шоу, продолжали свою
преступную деятельность и не отвечали по закону, а пили чай с генеральным
прокурором? Вы за это голосовали?" – сказала бывший министр в эфире
телеканала NewsOne.
Заголовок-интрига, однако: кто такой Иванов? Это насильник Иванисов из "Слуги народа" или вскрыли еще какого-то депутата, насиловавшего некоего Иванова?
В принципе, я уже ничему не удивлюсь...
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968)
По ее мнению, президент фактически покрывает своих
соратников с сомнительным прошлым. Так, выяснилось, что "Слуга
народа" Роман Иванисов отбывал уголовное наказание за изнасилование
несовершеннолетней. Информацию украинским СМИ подтвердили в правоохранительных
органах. Сам народный депутат судимость отрицает.
Не все в порядке и с членом "Слуги народа"
Вячеславом Медяником. Специализированная прокуратура Украины возбудила против
парламентария уголовное дело по подозрению в коррупции. По меткому выражению
журналиста Андрея Павловского, среди соратников оказались
"уголовники, воры и просто любители вызывать проституток в зале Верховной
Рады".