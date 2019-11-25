Украинцы разочаровываются в президенте Владимире Зеленском. Граждан возмущают скандалы с уголовными делами в отношении членов пропрезидентской партии Слуга народа, спорные законопроекты и сомнительная кадровая политика главы государства.

Украинцы разочаровываются в президенте Владимире Зеленском. Граждан возмущают скандалы с уголовными делами в отношении членов пропрезидентской партии "Слуга народа", спорные законопроекты и сомнительная кадровая политика главы государства.Новые власти продают Украину Западу, покрывают уголовников итрудоустраивают одиозные кадры экс-президента Петра Порошенко. С резкой оценкойпрезидентства Владимира Зеленского выступила бывший министр юстиции страныЕлена Лукаш.Глава государства злоупотребляет доверием граждан, уверенаона. По ее мнению, спустя полгода после инаугурации Зеленского можно сделатьвывод – президент полностью отказался от предвыборных обещаний.Претензий к главе государства и экс-министра полно. Онавозмущена присутствием во власти представителей бывшего президента и людей,связанных с одиозным американским миллиардером Джорджем Соросом. Не в восторгеЛукаш и от социальной политики Зеленского: снятие ограничения на росткоммунальных тарифов сильно ударит по самым незащищенным слоям населения,уверена она."Скажите пожалуйста, вы голосовали за то, чтобы этиубийцы и радикалы, ходили по телевизорам, на теле-шоу, продолжали своюпреступную деятельность и не отвечали по закону, а пили чай с генеральнымпрокурором? Вы за это голосовали?" – сказала бывший министр в эфиретелеканала NewsOne.Заголовок-интрига, однако: кто такой Иванов? Это насильник Иванисов из "Слуги народа" или вскрыли еще какого-то депутата, насиловавшего некоего Иванова?В принципе, я уже ничему не удивлюсь...— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968)По ее мнению, президент фактически покрывает своихсоратников с сомнительным прошлым. Так, выяснилось, что "Слуганарода" Роман Иванисов отбывал уголовное наказание за изнасилованиенесовершеннолетней. Информацию украинским СМИ подтвердили в правоохранительныхорганах. Сам народный депутат судимость отрицает.Не все в порядке и с членом "Слуги народа"Вячеславом Медяником. Специализированная прокуратура Украины возбудила противпарламентария уголовное дело по подозрению в коррупции. По меткому выражениюжурналиста Андрея Павловского, среди соратников оказались"уголовники, воры и просто любители вызывать проституток в зале ВерховнойРады".