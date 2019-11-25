На единственного сына актрисы Елены Яковлевой напали. О случившемся стало известно из первых рук.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2019-syna-frika-eleny-yakovlevoj-pojmali-i-izbili.html" target="_blank">Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили</a> - На единственного сына актрисы Елены Яковлевой напали. О случившемся стало известно из первых рук.
[url=https://33live.ru/novosti/25-11-2019-syna-frika-eleny-yakovlevoj-pojmali-i-izbili.html]Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили[/url] - На единственного сына актрисы Елены Яковлевой напали. О случившемся стало известно из первых рук.