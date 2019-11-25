Керченский пролив не устает удивлять необычными находками. Исследователи, занимающиеся раскопками у Крымского моста, обнаружили поразительные артефакты.
Керченский пролив не устает удивлять необычными находками. Исследователи, занимающиеся раскопками у Крымского моста, обнаружили поразительные артефакты.
За время строительства Крымского моста археологи обнаружили
немало предметов старины. Находили древние украшения, оружие, домашнюю утварь.
Прошлым летом исследователи раскопали рядом с Крымским мостом античную усадьбу.
Но клад византийских монет у переправы ученые, видимо,
обнаружили впервые. Об удивительной находке у Крымского моста сообщили РИА
Новости Крым по ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.
Речь идет о 28 золотых монет второй половины X века Это
времена императоров Иоанна I Цимисхия и Никифора II Фоки. При них Византийская
империя начала экспансию в Северное Причерноморье.
Заместитель директора института Петр Гайдуков признался, что
подобные клады встречаются на территории нашей страны редко. По его словам,
известны два клада X века, но до наших дней они не сохранились.
Находку у Крымского моста археолог Александр Герцен назвал
"большой удачей". Сейчас ценные артефакты переданы в музей-заповедник
"Фанагория". Там их подробно изучат и выставят на обозрение
посетителей.
Сейчас на Крымском мосту заканчивается подготовка к запуску
поездов. Планируется, что первый состав отправится с Московского вокзала
Санкт-Петербурга 23 декабря. Спустя 42 часа он прибудет в Севастополь. На
следующий день начнет свой путь поезд из Москвы в Симферополь.
Россияне активно скупают билеты на поезда через Крымский
мост. В будущем железнодорожное сообщение свяжет полуостров с Казанью, Самарой,
Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.