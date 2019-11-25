Керченский пролив не устает удивлять необычными находками. Исследователи, занимающиеся раскопками у Крымского моста, обнаружили поразительные артефакты.

Керченский пролив не устает удивлять необычными находками. Исследователи, занимающиеся раскопками у Крымского моста, обнаружили поразительные артефакты.За время строительства Крымского моста археологи обнаружилинемало предметов старины. Находили древние украшения, оружие, домашнюю утварь.Прошлым летом исследователи раскопали рядом с Крымским мостом античную усадьбу.Но клад византийских монет у переправы ученые, видимо,обнаружили впервые. Об удивительной находке у Крымского моста сообщили РИАНовости Крым по ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.Речь идет о 28 золотых монет второй половины X века Этовремена императоров Иоанна I Цимисхия и Никифора II Фоки. При них Византийскаяимперия начала экспансию в Северное Причерноморье.Заместитель директора института Петр Гайдуков признался, чтоподобные клады встречаются на территории нашей страны редко. По его словам,известны два клада X века, но до наших дней они не сохранились.Находку у Крымского моста археолог Александр Герцен назвал"большой удачей". Сейчас ценные артефакты переданы в музей-заповедник"Фанагория". Там их подробно изучат и выставят на обозрениепосетителей.Сейчас на Крымском мосту заканчивается подготовка к запускупоездов. Планируется, что первый состав отправится с Московского вокзалаСанкт-Петербурга 23 декабря. Спустя 42 часа он прибудет в Севастополь. Наследующий день начнет свой путь поезд из Москвы в Симферополь.Россияне активно скупают билеты на поезда через Крымскиймост. В будущем железнодорожное сообщение свяжет полуостров с Казанью, Самарой,Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.