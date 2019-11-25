Водители добиваются адекватного тарифа и комфортных условий для работы.

Сегодня владимирцы столкнулись с проблемой вызова такси. Утром водители сервиса "Яндекс.Такси" провели забастовку. По их словам, стоимость услуг по перевозке пассажиров все падает.Подобные акции прошли во многих городах России. Совсем недавно - в Коврове. Водители добиваются адекватного тарифа и комфортных условий для работы. Часто, чтобы не уйти в минус и заработать хоть что-то, они работают больше двенадцати часов. А приложение "Яндекс" забирает немалую сумму.Также протестующие собирают подписи за введение государственного регулирования в сфере взаимодействия водителей с компаниями-агрегаторами. Завтра забастовка владимирских таксистов продолжится. Перебои с вызовом автомобилей ожидаются с 7 утра до 10.