Актер Виктор Сухоруков прокомментировал слухи о своем романе
с коллегой по цеху Татьяной Догилевой. Народный артист дал откровенное интервью Дни.ру.
Актер Виктор Сухоруков прокомментировал слухи о своем романе
с коллегой по цеху Татьяной Догилевой. Народный артист дал откровенное интервью "Дни.ру".
Виктор Сухоруков и Татьяна Догилева знакомы много лет.
Знаменитости учились вместе в ГИТИСе, на курсе Всеволода Порфирьевича
Остальского.
"Татьяну люблю Догилеву. Конечно, у нее разные периоды в
жизни были. Начинала она очень мощно, ярко, будучи молодой девушкой. Сейчас
немножко поскромнее она существует. Я даже не знаю, какое у нее сегодня
настроение", – вспомнил о подруге Виктор Сухоруков.
После артист прокомментировал слухи о том, что якобы в пору студенчества
его и Догилеву связывали романтические отношения. Знаменитость опровергла информацию
об интрижке.
"Никогда не было. У нее с Юркой Стояновым был. А у меня не
было. Я ни с кем не романил на курсе. Это неправда", – улыбнулся .
Актер Юрий Стоянов, к слову, учился на том же курсе, что и
Сухоруков с Догилевой. Более того, Виктор и Юрий были соседями по комнате в
общежитии института. Стоянов при этом был самым младшим в группе, а Сухоруков —
самым старшим.
25 Ноя 2019 в 2:58 PST
Спустя много лет после выпуска актеры не перестали дружить. Из-за
плотных рабочих графиков они редко встречаются, но, несмотря на это, у Сухорукова
к Стоянову отношения добрые, можно сказать родственные.
По словам Виктора, в непростое для него время Юрий его очень
выручил. Стоянов находил роли для оставшегося без работы Сухорукова в телевизионной юмористической программе "Городок".
"Это был тот период,
когда мне было очень тяжело и трудно в 90-е годы. Именно его помощь творческая
меня здорово поддерживала. Все знают об этом. И сейчас Стоянов снимает целый
цикл для российского телевидения, я и тут ему помогаю. Я его люблю, мы с ним
дружим", – поделился с "Дни.ру".