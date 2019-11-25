Актер Виктор Сухоруков прокомментировал слухи о своем романе с коллегой по цеху Татьяной Догилевой. Народный артист дал откровенное интервью Дни.ру.

Актер Виктор Сухоруков прокомментировал слухи о своем романес коллегой по цеху Татьяной Догилевой. Народный артист дал откровенное интервью "Дни.ру".Виктор Сухоруков и Татьяна Догилева знакомы много лет.Знаменитости учились вместе в ГИТИСе, на курсе Всеволода ПорфирьевичаОстальского."Татьяну люблю Догилеву. Конечно, у нее разные периоды вжизни были. Начинала она очень мощно, ярко, будучи молодой девушкой. Сейчаснемножко поскромнее она существует. Я даже не знаю, какое у нее сегоднянастроение", – вспомнил о подруге Виктор Сухоруков.После артист прокомментировал слухи о том, что якобы в пору студенчестваего и Догилеву связывали романтические отношения. Знаменитость опровергла информациюоб интрижке."Никогда не было. У нее с Юркой Стояновым был. А у меня небыло. Я ни с кем не романил на курсе. Это неправда", – улыбнулся .Актер Юрий Стоянов, к слову, учился на том же курсе, что иСухоруков с Догилевой. Более того, Виктор и Юрий были соседями по комнате вобщежитии института. Стоянов при этом был самым младшим в группе, а Сухоруков —самым старшим.25 Ноя 2019 в 2:58 PSTСпустя много лет после выпуска актеры не перестали дружить. Из-заплотных рабочих графиков они редко встречаются, но, несмотря на это, у Сухоруковак Стоянову отношения добрые, можно сказать родственные.По словам Виктора, в непростое для него время Юрий его оченьвыручил. Стоянов находил роли для оставшегося без работы Сухорукова в телевизионной юмористической программе "Городок"."Это был тот период,когда мне было очень тяжело и трудно в 90-е годы. Именно его помощь творческаяменя здорово поддерживала. Все знают об этом. И сейчас Стоянов снимает целыйцикл для российского телевидения, я и тут ему помогаю. Я его люблю, мы с нимдружим", – поделился с "Дни.ру".