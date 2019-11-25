Артист Виктор Сухоруков посетил редакцию Дни.ру. В откровенном интервью звезда фильмов Брат и Брат 2 ответила на вопросы о своей внешности.

Артист Виктор Сухоруков посетил редакцию "Дни.ру". Воткровенном интервью звезда фильмов "Брат" и "Брат 2" ответила на вопросы освоей внешности.Артист рассказал, что бреет голову с 1997 года. ВикторСухоруков "полысел" для съемок в картине режиссера Юрия Мамина "Бакенбарды". Тогда артистутак понравилось ходить без волос, что он сделал лысину частью своего собственногообраза. Актер признался, что никогда не имел красивой шевелюры."Жиденькие, седые,сраненькие. Кантиком. Я уже плешивый, потому и брею. Потому что, когда побритый,я, вроде, помоложе. На инопланетянина похож. А, когда не бреюсь, я АкакийАкакиевич", – пошутил Виктор Сухоруков.Также в интервью "Дни.ру" артист прокомментировал забавную заметку,которая несколько лет назад появилась о нем в СМИ. На страницах одногопопулярного желтого издания писали, что он дефилировал по пляжу, завернувшись впростыню. Якобы артист стеснялся своей волосатой спины.оценил фантазию журналистов. Статья его рассмешила.Между тем звезда российского кино уверила, что никаких комплексов по поводу собственноговнешнего вида не имеет. В свое оправдание артист отметил, что он, скорее всего,таким образом прятался от солнечных лучей.25 Ноя 2019 в 2:58 PST"А что стесняться: у меня ноги красивые, тело у меня хорошее.Ну волосатое. Лишь бы не было чирьев никаких и какой-нибудь экземы, язвыкакие-нибудь. Ну волосатый – это даже неплохо. Стесняюсь своей волосатости… Тогдаи брови надо спрятать", – смеялся .