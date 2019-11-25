Владельцы лондонского Арсенала готовы произвести перестановки на тренерском посту команды. Нынешний главный тренер канониров Унаи Эмери потерял доверие со стороны боссов после ничьей клуба с Саутгемптоном (2:2) в 13 туре АПЛ.

Владельцы лондонского "Арсенала" готовы произвести перестановки на тренерском посту команды. Нынешний главный тренер "канониров" Унаи Эмери потерял доверие со стороны боссов после ничьей клуба с "Саутгемптоном" (2:2) в 13 туре АПЛ.По мнению руководителей "Арсенала", под руководством испанского специалиста футболисты показывают катастрофическую игру. И если ранее боссы "пушкарей" рассматривали возможную отставку Эмери в конце сезона, то теперь вынуждены искать ему замену уже сейчас.Основными претендентками на пост наставника "Арсенала" является три специалиста: бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, экс-игрок "канониров", а ныне помощник Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета, и Маурисио Почеттино, ранее уволенный из "Тоттенхэма".Впрочем, как сообщает Евроспорт.Ru, если у боссов "Арсенала" не получится договориться ни с одним из них, то в качестве запасного варианта они рассматривают приглашение на временной основе Фредди Юнгберга или Стива Боулда.Напомним, что после 13 туров "Арсенал" занимает восьмое место в таблице АПЛ. В его активе 18 очков.