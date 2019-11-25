Согласно некоторым данным, скоро в семье Константина и Софьи Эрнст ожидается пополнение. Молодая супруга генерального директора Первого канала ждет ребенка.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2019-u-ernsta-roditsya-chetvertyj-rebenok.html" target="_blank">У Эрнста родится четвертый ребенок</a> - Согласно некоторым данным, скоро в семье Константина и Софьи Эрнст ожидается пополнение. Молодая супруга генерального директора Первого канала ждет ребенка.
[url=https://33live.ru/novosti/25-11-2019-u-ernsta-roditsya-chetvertyj-rebenok.html]У Эрнста родится четвертый ребенок[/url] - Согласно некоторым данным, скоро в семье Константина и Софьи Эрнст ожидается пополнение. Молодая супруга генерального директора Первого канала ждет ребенка.