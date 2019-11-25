Телеведущему Борису Корчевникову пришлось оправдываться из-за своего одиночества. Во время записи программы Судьба человека не телеканале Россия 1 шоумен объяснился с гостьей, актрисой Анной Ковальчук.

Телеведущему Борису Корчевникову пришлось оправдыватьсяиз-за своего одиночества. Во время записи программы "Судьба человека" не телеканале"Россия 1" шоумен объяснился с гостьей, актрисой Анной Ковальчук.Как оказалось, два года назад Ковальчук уже была в студииток-шоу. В тот раз артистка поставила Борису Корчевникову ультиматум: если онавновь появится на программе, тот уже должен быть женат.Между тем, когда она вновь пришла на передачу "Судьбачеловека", ведущий был все еще холост. Сейчас Корчевникову уже 37 лет."Я в растерянности. Думал, что мне удастся избежать этойтемы. У меня ничего не получилось. За последние два года очень много твоихпартнеров было в этой студии. Все заставляли меня очень переживать инервничать, чтобы выполнить обещание", – сказал Борис артистке.К слову, Ковальчук осуждать телеведущего не стала. Артисткасказала, что знает причину одиночества Корчевникова. По словам знаменитости,Борис все силы отдает профессии.24 Ноя 2019 в 1:41 PST"Два года прошло, а я как будто вчера здесь сидела. У тебябыло много работы, Борис. Ты создал замечательный канал "Спас". Спасибо тебе,низкий поклон. Я вижу, что тебе некомфортно в твоем нынешнем статусе", -сказала Анна Ковальчук в эфире шоуВ ответ Борис Корчевников отметил, что смирился с положениемдел, судя по всему, он отчаялся найти вторую половинку. "Я перестал считать это проблемой. Я не говорю об этом часто, как прежде",– заметил шоумен. "Ты сильный человек. Ты спокойно идешь по жизни один. Ягоржусь тобой", – поддержала ведущего шоу гостья.