В Дубне возле входа в ночной клуб произошла драка из-за конфликта, возникшего внутри развлекательного заведения. Один из участников потасовки вскоре скончался от полученной травмы головы. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.

В Дубне возле входа в ночной клуб произошла драка из-за ссоры, возникшей еще внутри развлекательного заведения.Два молодых человека, посчитав конфликт исчерпанным, отправились на улицу подышать воздухом. Вслед за ними вышел их оппонент и незамедлительно бросился на них с кулаками.Смертельное происшествие произошло возле клуба "Лимонад" в субботу ранним утром. Шквал ударов был настолько силен, что от травмы головы скончался один из участников конфликта, уроженец Армении Ерем Геворкян. Его двоюродный брат также пострадал, и ему понадобилась помощь врачей.Об инциденте написал в социальной сети знакомый погибшего, и рассказал, что напавшего задержали. По его словам, родственникам убитого в правоохранительных органах сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", предусматривающее в качестве наказания исправительные работы или ограничение свободы сроком до двух лет.