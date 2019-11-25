Вокруг наследства легендарной певицы Людмилы Зыкиной бушуют страсти. Племянница артистки появилась в студии Пусть говорят на Первом канале.

Вокруг наследства легендарной певицы Людмилы Зыкиной бушуютстрасти. Племянница артистки появилась в студии "Пусть говорят" на Первомканале.В начале декабря запланирован аукцион, на котором должны уйти смолотка 40 украшений из коллекции Людмилы Зыкиной на общую сумму в 32 миллионарублей. Наследники советской певицы уже пытались продать некоторые драгоценностиранее, однако результаты того аукциона были аннулированы по жалобе вновьпоявившихся родственников. Теперь, по словам работников аукционного дома, всеюридические вопросы решены.Между тем племянница легендарной певицы, Екатерина Зыкина, заявила в студии "Пусть говорят", что разрешения вновь проводить аукцион недавала. По словам женщины, она имеет права на треть богатств, оставленных ЛюдмилойЗыкиной.Напомним, наследство знаменитой артистки было распределеномежду детьми ее сводного брата – Сергеем, Георгием и Екатериной. СостояниеЛюдмилы Зыкиной в 270 миллионов рублей должно было поровну поделиться междутремя родственниками.По словам Екатерины Зыкиной, в момент смертитети была на последнем месяце беременности. Она не могла заниматься вопросамиимущества и написала на Сергея доверенность. Якобы старший брат воспользовалсяее наивностью и обобрал до нитки. Более того, Сергей продал московскуюквартиру, которая была подарена ей знаменитой тетей, и присвоил себе полученныеот сделки средства. Сегодня у Екатерины остались только серьги артистки сбриллиантами, оценочная стоимость которых достигает двух миллионов долларов.В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Екатерина заявила,что Сергей уже продал большую часть имущества народной артистки и разбазарилвырученные средства. По словам Зыкиной, квартиру певицы наКотельнической набережной продали за 47 миллионов. Вырученных средств она так ине увидела. Сейчас от тех денег осталось всего сто тысяч рублей."Коллекции уже нет. Последняя информация у него, но изделияиз изумрудов, которые у нее были, их уже нет. Бриллиант только большой (остался– Прим. ред). Он продает их. Я не знаю за сколько. Он хранил драгоценности в коричневомчемоданчике, такая сумка у него", – поделилась Екатерина Зыкина.Сергей Зыкин принять участие в программеотказался. Мужчина не хочет общаться в присутствии камер. Его интересы в студии представляло доверенные лицо. Представитель заявил,что никаких разногласий между наследниками Людмилы Зыкиной нет. Якобы племянникзнаменитости сохранил коллекцию в первоначальном виде, более того, все это времяон плачивал услуги по ее хранению.Адвокат племянницы Людмилы Зыкиной Евгений Балелин тожепоявился в студии "Пусть говорят". Юрист рассказал, что Сергей Зыкин и егоадвокат провернули идеальную мошенническую схему, последний, к слову, сейчас под следствием. Как оказалось, Сергей, Георгийи Екатерина, имели одну общую банковскую ячейку, именно там старший из племянниковЗыкиной обещал хранить деньги от покупки квартиры на Котельнической набережной,однако вырученные миллионы до хранилища так и не донес."Я с покупателем этой квартиры общался и спрашивал: "Апочему вы не заплатили безналичным расчетом по 33% на счет каждого?" Ониговорят: "А мы так и собирались сделать". Это было условие, поставленное состороны Сергея и его адвоката, что оплата наличными. И это позволило потомукрасть эти деньги", – сказал Евгений Балелин в студии .