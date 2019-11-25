ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кузнецова Константина Валерьевича...

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кузнецова Константина Валерьевича, 1959 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 25 сентября 2007года.Приметы: на вид 45-50 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)463-57-08 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73