ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Озорина Александра Николаевича...

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Озорина Александра Николаевича, 1957 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 15 августа 2006 года.Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы прямые светло-русые, глаза серые.Был одет: спортивные штаны синего цвета, рубашка синего цвета в полоску синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)463-57-08 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73