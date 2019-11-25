Экс-президент Украины Петр Порошенко не прочь половить рыбу в мутной воде. Он надеется извлечь выгоду из непростой ситуации, в которой оказался Владимир Зеленский. Но бывшего главу государства предупредили: надеяться на возвращение во власть не стоит.

Экс-президент Украины Петр Порошенко не прочь половить рыбу в мутной воде. Он надеется извлечь выгоду из непростой ситуации, в которой оказался Владимир Зеленский. Но бывшего главу государства предупредили: надеяться на возвращение во власть не стоит.Отсутствие видимых результатов уже сказывается на рейтинге Владимира Зеленского. Спустя полгода после инаугурации рейтинг президента начал падать.На этом фоне Петр Порошенко и его команда воспряли духом. Несмотря на 13 уголовных дел, опускать руки он не намерен. Бывший президент активно ездит за рубеж, встречается с местными политиками. "Но успокойтесь. Ему уже ничего не поможет: ни падение рейтинга Зеленского, ни путч", – пишет телеграм-канал "Перец".Авторы отметили, что новую власть критикуют за повторение политики экс-президента. Даже в случае очередного Майдана ловить Порошенко нечего. "Народ сказал свое слово, что показали президентские выборы. У него нет политического будущего", – пишет "Перец".Многие эксперты называют одним из организатором массовых антиправительственных акций против политики Зеленского в Донбассе. В начале октября Киев подписал так называемую формулу Штайнмайера, а 9 декабря пройдет саммит Нормандской четверки по урегулированию в регионе. Протестующие обвиняют президента в сдаче интересов страны и грозят ему свержением.На прошлой неделе прошла информация, что Зеленский и заключили сделку. Бывший президент получает иммунитет от уголовного преследования взамен на прекращение активной оппозиционной деятельности.Свершилось. Порошенко заявил, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является российским заказом— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan)