Экс-президент Украины Петр Порошенко не прочь половить рыбу в мутной воде. Он надеется извлечь выгоду из непростой ситуации, в которой оказался Владимир Зеленский. Но бывшего главу государства предупредили: надеяться на возвращение во власть не стоит.
Экс-президент Украины Петр Порошенко не прочь половить рыбу в мутной воде. Он надеется извлечь выгоду из непростой ситуации, в которой оказался Владимир Зеленский. Но бывшего главу государства предупредили: надеяться на возвращение во власть не стоит.
Отсутствие видимых результатов уже сказывается на рейтинге Владимира Зеленского. Спустя полгода после инаугурации рейтинг президента начал падать.
На этом фоне Петр Порошенко и его команда воспряли духом. Несмотря на 13 уголовных дел, опускать руки он не намерен. Бывший президент активно ездит за рубеж, встречается с местными политиками. "Но успокойтесь. Ему уже ничего не поможет: ни падение рейтинга Зеленского, ни путч", – пишет телеграм-канал "Перец".
Авторы отметили, что новую власть критикуют за повторение политики экс-президента. Даже в случае очередного Майдана ловить Порошенко нечего. "Народ сказал свое слово, что показали президентские выборы. У него нет политического будущего", – пишет "Перец".
Многие эксперты называют одним из организатором массовых антиправительственных акций против политики Зеленского в Донбассе. В начале октября Киев подписал так называемую формулу Штайнмайера, а 9 декабря пройдет саммит Нормандской четверки по урегулированию в регионе. Протестующие обвиняют президента в сдаче интересов страны и грозят ему свержением.
На прошлой неделе прошла информация, что Зеленский и заключили сделку. Бывший президент получает иммунитет от уголовного преследования взамен на прекращение активной оппозиционной деятельности.
Свершилось. Порошенко заявил, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является российским заказом
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan)