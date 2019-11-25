Всего из дома эвакуировали 8 человек

Утром 25 ноября в Александрове на улице Геологов случился пожар в многоквартирном доме. Пожарные спасли из огня двоих человек, сообщают в МЧС России по Владимирской области.Несмотря на отсутствие открытого огня, из квартиры на четвёртом этаже шёл дым. Выломав дверь, пожарные эвакуировали оттуда мать с 9-летним ребёнком, а затем и ещё 8 человек.Усилиями 10 спасателей за час удалось ликвидировать последствия пожара. За это время сгорела внутренняя отделка комнаты на площади 10 квадратных метров.