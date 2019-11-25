В Барнауле открывается международный деловой центр Немцы Алтая. Деятельность центра будет направлена на укрепление сотрудничества между регионом и Германией в сфере бизнеса, науки и культуры. Центр будет оказывать консультационные услуги для тех, кто планирует вести бизнес с немецкими партнёрами.

В Барнауле открывается международный деловой центр "Немцы Алтая". Деятельность центра будет направлена на укрепление сотрудничества между регионом и Германией в сфере бизнеса, науки и культуры. Центр будет оказывать консультационные услуги для тех, кто планирует вести бизнес с немецкими партнёрами.Идея создания цента была поддержана в немецком правительстве во время визита делегации Алтайского края в Германию в начале 2019 года. Взаимодействие российских немцев, живущих на территории Алтайского края и Германии должно способствовать сохранению национальной культуры и укреплению экономических связей.Как рассказал в беседе с "Вестями Алтай" директор Центра Евгений Мильхин, многие бизнесмены не знают законов Германии, чтобы начать там бизнес, поэтому эта площадка будет выполнять информационную роль. Специалисты центра будут консультировать начинающих бизнесменов. Кроме того, как подчеркнул Евгений Мильхин, центр будет способствовать привлечению в регион немецких инвестиций.Отметим, что помимо делового сотрудничества, работа центра будет направлена на развитие и укрепление культурных и научных связей.