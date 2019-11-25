Незамедлительно выехавшие на место происшествия полицейские задержали семнадцать мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, приезжих из ближнего зарубежья...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хамовники задержали подозреваемых в мелком хулиганстве.В территориальный отдел полиции поступило несколько сообщений о шумном конфликте граждан во дворе одного из домов на улице Ефремова.Незамедлительно выехавшие на место происшествия полицейские задержали семнадцать мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, приезжих из ближнего зарубежья. Установлено, что конфликт возник после любительской игры в футбол. В медицинское учреждение по факту причинения телесных повреждений никто не обращался.В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60